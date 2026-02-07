La Juventus sta spingendo per rinnovare il contratto di McKennie, ma l’Inter non resta a guardare. I nerazzurri sono pronti a sorprendere i bianconeri e fare uno sgarbo importante, mettendo pressione sulla trattativa. La corsa al centrocampista americano si fa sempre più incerta.

Rinnovo McKennie, la Juventus continua a lavorare ma attenzione alle mire dell’Inter: i meneghini sono pronti a fare un grosso sgarbo ai rivali. La Juve ha trovato in Weston McKennie un pilastro fondamentale per l’equilibrio tattico della squadra. Come evidenziato da Tuttosport, il rapporto tra il calciatore e Luciano Spalletti, è diventato il fulcro del nuovo corso bianconero. L’allenatore ha saputo leggere le necessità del calcio moderno, mentre il centrocampista ha ascoltato e si è adattato, diventando un titolare inamovibile con 21 presenze consecutive. I fatti parlano chiaro: sotto la gestione attuale, il giocatore è diventato un elemento insostituibile, capace di portare ordine nel caos dei novanta minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie, la Juventus spinge ma attenzione all’Inter: Marotta pronto a fare lo sgarbo ai bianconeri. Le ultimissime

