Muharemovic Juve è scontro totale con l’Inter | Marotta prova lo sgarbo ma i bianconeri hanno un asso nella manica Le ultime

Muharemovic Juve, il difensore accende il derby sul mercato: i nerazzurri preparano la rivoluzione ma devono fare i conti con i bianconeri. Il calciomercato di gennaio rischia di trasformarsi nel teatro di un nuovo, incandescente Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Al centro della contesa c’è un nome che alla Continassa conoscono molto bene: Tarik Muharemovic. Il difensore centrale bosniaco, classe 2003, sta disputando una stagione di altissimo livello con la maglia del Sassuolo, attirando le attenzioni delle big. L’ Inter, in particolare, ha pianificato una mezza rivoluzione nel reparto arretrato per abbassare l’età media della rosa a disposizione di Cristian Chivu e sostituire i veterani Acerbi e de Vrij. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, è scontro totale con l’Inter: Marotta prova lo sgarbo, ma i bianconeri hanno un asso nella manica. Le ultime

