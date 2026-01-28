La Polizia locale di Roma ha portato avanti interventi di pulizia e bonifica a Ponte Salario e sulla Tangenziale est. Gli agenti del gruppo Parioli sono scesi in campo ieri per intervenire contro il degrado e migliorare il decoro urbano. Le operazioni continuano per mantenere più sicuro e pulito il quartiere.

Nell’ambito delle attività di vigilanza del territorio e di contrasto a forme di degrado e illegalità portate avanti dalla Polizia locale di Roma Capitale, nella giornata di ieri gli agenti del gruppo Parioli sono stati impegnati in un duplice intervento finalizzato al ripristino del decoro urbano. Intervento in Via Salaria per Bonifica Ambientale. Il primo intervento ha avuto luogo in via Salaria 555, nella zona di Ponte Salario, dove, a seguito delle operazioni di sgombero di un insediamento abusivo nel sito di proprietà pubblica, già eseguite in precedenza, sono state avviate dal Dipartimento Tutela Ambientale una serie di attività per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: pulizia e bonifica a Ponte Salario e Tangenziale est, proseguono interventi Polizia locale

Approfondimenti su Ponte Salario

A causa delle intense piogge registrate nelle ultime ore a Roma, la Polizia Locale ha effettuato circa 200 interventi in 24 ore.

A causa delle intense piogge che hanno interessato Roma nelle ultime ore, la Polizia Locale ha effettuato circa 200 interventi per garantire la sicurezza e supportare la viabilità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ponte Salario

Argomenti discussi: Addio alla grande discarica dietro i banchi. Bonifica al mercato di Valmelaina; Muratella, ruspe nel campo rom di Via Candoni: avviata la demolizione di alcune strutture abitative; Montegrotto investe sulla sicurezza idraulica: nuova vasca di lae interventi sui fossi; Ponte della Musica.

Roma, operazioni di bonifica nei quartieri Cinquina e Sacco Pastore: via baraccopoli e rifiutiEra lo scorso aprile quando a Conca d’Oro, nell’area intorno alla stazione Val d’Ala, l’intervento di Ama eseguito con escavatori, casse ragno e bobcat, aveva restituito sicurezza, decoro e pulizia ... ilmessaggero.it

Parte la bonifica dell'ex teatro Tendastrisce: 400mila euro per rimuovere 500 tonnellate di rifiutiÈ iniziata, dopo una lunga attesa, la bonifica dell’area dell’ex teatro Tendastrisce in via Perlasca. Una struttura abbandonata da anni e più volte oggetto di incendi, che confina con un nido, l’Ape ... romatoday.it

Schifani: "il Ponte sullo Stretto proseguirà senza problemi di fondi" - facebook.com facebook