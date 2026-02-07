Rimosso dai social anche il legale di Corona la denuncia di Chiesa | Censura gravissima tipica delle dittature

L’avvocato Ivano Chiesa, storico legale di Fabrizio Corona, ha annunciato di essere stato sospeso da Instagram. Secondo quanto riferisce, il motivo sarebbe la mancata conformità agli standard di Meta. La sospensione si aggiunge a un quadro di censura che Chiesa definisce gravissima, paragonandola alle pratiche delle dittature. Corona, quindi, si trova ora senza un suo rappresentante sui social, mentre cresce la polemica sulla libertà di espressione online.

« Mi hanno sospeso l’account Instagram, perché non avrei rispettato gli standard di Meta». A denunciarlo è l’avvocato Ivano Chiesa, storico legale di Fabrizio Corona. «Io parlo solo di questioni giudiziarie (sui social, ndr ) – dichiara -, ovviamente con i dovuti modi, e quindi lo considero una atto di censura ancor più grave di quello fatto nei confronti del mio assistito». Chiesa ha fatto sapere di aver ricevuto oggi, sabato 7 febbraio, una comunicazione dal colosso del web sulla rimozione del suo profilo social per violazione degli standard della community. «Silenziare i difensori è tipico delle dittature più orribili», ha fatto presente il legale.🔗 Leggi su Open.online

L'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, si ritrova anche lui senza profilo sui social.

Fabrizio Corona e il suo account di Instagram sono scomparsi dai social.

