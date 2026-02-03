Fabrizio Corona e Falsissimo spariscono dai social | rimossi i profili dell’ex re dei paparazzi Il suo legale tuona | censura pura

Fabrizio Corona e il suo account di Instagram sono scomparsi dai social. I profili dell’ex re dei paparazzi sono stati eliminati senza preavviso. Il suo legale denuncia una censura pura e invita a riflettere su cosa si nasconda dietro questa decisione.

Sparizione totale. Fabrizio Corona rimosso in toto dalle piattaforme digitali. Non c'è traccia dei profili riconducibili all'ex re dei paparazzi: sia l'account personale dell'ex agente fotografico su Instagram. Sia le pagine del suo nuovo format "Falsissimo", risultano attualmente oscurate. Il blocco ha colpito anche i contenuti gratuiti su YouTube, dove restano accessibili solo i video riservati agli abbonati. E come riferisce l'Ansa nel dettaglio: «Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram, dove si legge che la pagina è stata "rimossa".

Fabrizio Corona ha rimosso i suoi profili social.

I profili social di Fabrizio Corona sono scomparsi.

