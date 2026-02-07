L’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, si ritrova anche lui senza profilo sui social. Meta ha sospeso il suo account Instagram, come già successo al suo cliente. La decisione ha scatenato molte proteste, chiedendo chiarimenti su cosa sia successo.

Dopo Fabrizio Corona, anche l’avvocato Ivano Chiesa ha ricevuto lo stesso trattamento da Meta: il suo account Instagram è stato sospeso. Lo spiega il legale dell’ex re dei paparazzi denunciando una situazione considerata come fosse una “dittatura”. La denuncia di Chiesa. " Mi hanno sospeso l'account Instagram, perché non avrei rispettato gli standard di Meta. Poiché io parlo solo di questioni giudiziarie, ovviamente con i dovuti modi, lo considero un atto di censura ancor più grave di quello fatto nei confronti del mio assistito Corona", spiega l'avvocato Chiesa, difensore di Corona e, più in. generale storico legale milanese, il quale racconta che nella giornata di sabato 7 febbraio ha ricevuto una comunicazione dal colosso del web sulla rimozione del suo profilo social per violazione degli standard della community. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche l’avvocato di Fabrizio Corona rimosso dai social. “Grave atto di censura”

