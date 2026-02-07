L’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, è stato rimosso da Instagram come il suo cliente. Meta ha sospeso l’account senza spiegazioni ufficiali. Mediaset ha chiarito di non aver segnalato nulla. La decisione arriva dopo le recenti vicende di Corona, e ora tocca anche al suo avvocato.

Dopo Fabrizio Corona, anche l’avvocato Ivano Chiesa ha ricevuto lo stesso trattamento da Meta: il suo account Instagram è stato sospeso. Lo spiega il legale dell’ex re dei paparazzi denunciando una situazione considerata come fosse una “dittatura”. La denuncia di Chiesa. " Mi hanno sospeso l'account Instagram, perché non avrei rispettato gli standard di Meta. Poiché io parlo solo di questioni giudiziarie, ovviamente con i dovuti modi, lo considero un atto di censura ancor più grave di quello fatto nei confronti del mio assistito Corona", spiega l'avvocato Chiesa, difensore di Corona e, più in. generale storico legale milanese, il quale racconta che nella giornata di sabato 7 febbraio ha ricevuto una comunicazione dal colosso del web sulla rimozione del suo profilo social per violazione degli standard della community. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche l’avvocato di Fabrizio Corona rimosso dai social. Mediaset: "Non segnalato da noi"

Approfondimenti su Fabrizio Corona

L’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, si ritrova anche lui senza profilo sui social.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé: questa volta a spostare l’attenzione non sono le sue parole o azioni, ma una battaglia tra le sue pubblicazioni online e i giganti del web.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Lo SCANDALO di FABRIZIO CORONA è DEGENERATO

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: L’avvocato sospeso può partecipare alla mediazione?; Truffa ed esercizio abusivo all’avvocato sospeso che millanta attività svolte e richiede compensi; Avvocati, il compenso è nullo se l'accordo con il cliente non viene stipulato per iscritto: nuova sentenza di Cassazione; Andria, il Comune non paga l'avvocato: arriva il decreto ingiuntivo e la spesa raddoppia.

Anche Ivano Chiesa scompare dai social: l’avvocato di Corona non è più disponibile su InstagramDopo la cancellazione degli account social di Fabrizio Corona, anche il profilo Instagram del suo legale, l'avvocato Ivano Chiesa, risulta non disponibile ... fanpage.it

Anche l’avvocato di Fabrizio Corona rimosso dai social. Mediaset: Non segnalato da noiIl legale Ivano Chiesa si è visto oscurare il proprio profilo Instagram e accusa l'azienda. Che replica: Spetta alle piattaforme decidere ... msn.com

ULTIM'ORA Dopo la cancellazione degli account social di Fabrizio Corona, anche il profilo Instagram del suo legale risulta non disponibile facebook

Fabrizio Corona (@FMaria_Corona) / Posts / X x.com