riempiva il carrello di merce costosa e usciva senza pagare

Un uomo è stato segnalato questa mattina in un supermercato di Milano. È entrato, ha riempito il carrello di prodotti di alta qualità e poi è uscito senza pagare. Invece di passare alla cassa, ha aggirato le telecamere e ha cercato di scappare velocemente verso l’uscita. La polizia sta indagando per capire se si tratta di un tentativo di furto isolato o di un episodio più studiato.

Entra nel supermercato, riempie il carrello di prodotti alimentari costosi e invece di presentarsi alla cassa e pagare esce dall'ingresso iniziando a camminare veloce per guadagnare la via d'uscita. Il ladro non aveva fatto i conti con i carabinieri della stazione di Brecce Bianche, chiamati poco prima dal personale del supermercato Spazio Conad, nel centro commerciale Il Conero, alla Baraccola, che si erano accorti del furto in atto e delle intenzioni del cliente. I militari lo hanno rincorso, bloccato e arrestato per furto aggravato prima che facesse sparire la refurtiva del valore di oltre mille euro.

