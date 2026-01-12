Nel carrello 850 euro di merce ma alla cassa automatica ne pagano solo 1,30 | arrestati

Quattro giovani sono stati arrestati dopo aver tentato di ottenere merce per oltre 850 euro pagando solamente 1,30 euro alla cassa automatica. Il loro tentativo di frode è stato scoperto grazie alla vigilanza e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Un episodio che evidenzia l’importanza di controlli efficaci e dell’attenzione alle dinamiche di sicurezza nei punti vendita.

Credevano di aver trovato il modo per portare a casa merce per oltre 850 euro pagando appena 1 euro e 30 centesimi, ma il piano di quattro giovani è fallito grazie all'attenzione della vigilanza e al pronto intervento della Polizia di Stato.È successo la sera del 10 gennaio in un noto centro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Nel carrello champagne e cibi pregiati ma alla cassa automatica pagano 2 euro: fermati all’Esselunga di Rho Leggi anche: Merce per 144 euro ma pagano solo una focaccina: tre minorenni denunciati a Camerlata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nel carrello 850 euro di merce, ma alla cassa automatica ne pagano solo 1,30: arrestati. Riempiono a Modena il carrello per 850 euro, ma in cassa provano a pagare 1,30 euro: 4 arresti - Quattro tunisini sono stati arrestati a Modena per tentato furto aggravato in un supermercato: usati coltelli per rimuovere antitaccheggio. virgilio.it

Magnagati in America. . La nebbia, la macchina troppo elettronica e il carrello che non prende l'euro. #MagnagatiInAmerica #fblifestyle #nebbia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.