Garlasco nel carrello 450 euro di merce non pagata | una foto incastra i furbetti alla Lidl

A Garlasco, un tentativo di furto presso un punto vendita Lidl si è concluso con il rinvenimento di una foto che ha incastrato i responsabili. I soggetti avevano tentato di uscire senza pagare merce per circa 450 euro, ma sono stati scoperti e costretti ad abbandonare la refurtiva. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli e sistemi di sicurezza efficaci per prevenire simili tentativi.

Garlasco (Pavia), 18 gennaio 2026 - Hanno cercato di oltrepassare le casse senza pagare, ma sono stati sorpresi e costretti ad abbandonare la refurtiva, un carrello pieno di merce per un valore di circa 450 euro, riuscendo così a fuggire e a far perdere le proprie tracce. Ma grazie alla prontezza del personale del supermercato, che aveva scattato anche alcune fotografie ai malviventi in fuga, i carabinieri sono riusciti a identificare i due presunti responsabili. I due uomini, di 23 e 44 anni, entrambi già con precedenti, sono stati denunciati, in stato di libertà, per il reato di tentato furto in concorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nel carrello 850 euro di merce, ma alla cassa automatica ne pagano solo 1,30: arrestati

Quattro giovani sono stati arrestati dopo aver tentato di ottenere merce per oltre 850 euro pagando solamente 1,30 euro alla cassa automatica. Il loro tentativo di frode è stato scoperto grazie alla vigilanza e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Un episodio che evidenzia l’importanza di controlli efficaci e dell’attenzione alle dinamiche di sicurezza nei punti vendita.

Imu non pagata, avvisi per 583 'furbetti'. "Per incassare un milione di euro"

Il Comune ha avviato una vasta attività di recupero dell’Imu non versata nel 2020, emettendo 583 avvisi di accertamento. L’obiettivo è recuperare circa un milione di euro da parte di cittadini e contribuenti che non hanno effettuato il pagamento completo o parziale dell’imposta. Questa iniziativa, guidata dal sindaco Valerio Di Fraia, mira a garantire il rispetto degli obblighi fiscali e a sostenere le esigenze del territorio.

