Il Modenese resta fuori dalla riclassificazione dei Comuni montani. La Legge Calderoli non ha portato cambiamenti per Prignano, Guiglia e Marano, che continuano a mantenere lo status di comuni montani. La paura di perdere questa caratteristica si è rivelata infondata.

Il modenese non è stato toccato dalla riclassificazione dei Comuni montani (Legge Calderoli) che aveva fatto temere la perdita della montanità per Guiglia, Marano e Prignano. Nessun nostro comune figura nell’elenco degli esclusi. Un sospiro di sollievo per Iacopo Lagazzi, Giovanni Galli e Mauro Fantini rispettivamente sindaci di Guiglia, Marano e Prignano, i cui comuni sarebbero stati esclusi dal riparto delle risorse destinate alla montagna e dalle misure di sostegno previste dalla legge. "Mi sembra giusto così – è il commento di Mauro Fantini primo cittadino di Prignano -. Noi non abbiamo altitudini come le Alpi, però abbiamo problematiche legate al territorio montano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riclassificazione Comuni montani. Salvi Prignano, Guiglia e Marano

Approfondimenti su Comuni Montani

La proposta di riclassificazione dei comuni montani, sostenuta da Calderoli come una riforma equa, suscita reazioni contrastanti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Comuni Montani

Argomenti discussi: Riclassificazione Comuni montani. Salvi Prignano, Guiglia e Marano; Tornano fra i Comuni montani 34 paesi dell’Alessandrino: retromarcia del ministero; Comuni montani, cambia la bozza: il Riminese graziato. Tutti salvi, emersa una riduzione del danno; Comuni montani, cambia la bozza: il Riminese 'graziato'. 'Tutti salvi, emersa una riduzione del danno'.

Riclassificazione Comuni montani. Salvi Prignano, Guiglia e MaranoIl modenese non è stato toccato dalla riclassificazione dei Comuni montani (Legge Calderoli) che aveva fatto temere la perdita della montanità per Guiglia, Marano e Prignano. Nessun nostro comune figu ... ilrestodelcarlino.it

Legge montagna: il Governo taglia i comuni montani, la Regione interverrà sugli esclusiQuella del Governo sulla riclassificazione dei Comuni montani è una scelta sbagliata nel metodo e nel merito, che non rafforza la montagna ma mette gli ... redacon.it

Pistoia. Riclassificazione comuni montani, Alessandro Capecchi (Fdi): "La nuova legge segna un cambio di passo: alla montagna viene finalmente riconosciuto un valore concreto, mai attribuito prima, nel segno dell’equità e dello sviluppo dei territori interni”. facebook

#Montagna. Riclassificazione Comuni montani, nessuna intesa in Conferenza Regioni sul provvedimento del Governo. @Davidebaruffi: “Risultato insoddisfacente ma abbiamo ridotto i danni. E su risorse la @RegioneER ripristinerà con propri mezzi” La #notiz x.com