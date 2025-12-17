Riclassificazione comuni montani per Calderoli una riforma equa Il Pd Abruzzo | un' eutanasia e la Regione è perplessa

La proposta di riclassificazione dei comuni montani, sostenuta da Calderoli come una riforma equa, suscita reazioni contrastanti. Il PD Abruzzo la definisce un’“eutanasia”, mentre la Regione resta perplessa. La legge mira a rivedere i criteri di classificazione, correggendo anomalie storiche e migliorando la distribuzione delle risorse, includendo anche realtà come Roma e Bologna, con l’apertura del governo a eventuali nuove adesioni.

Una nuova legge per ridefinire i criteri dei comuni montani per una equa distribuzione delle risorse e per correggere storture che vanno avanti da 73 anni come quella di indicare come tali comuni quali Roma e Bologna, ma anche con la disponibilità del governo all’interclusione di altre realtà con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

