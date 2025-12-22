Un decreto da “bocciare, cancellare e riscrivere” perché un atto di “irresponsabilità” che rischia di dare un ennesimo colpo alle aree interne rendendo vano ogni tentativo di arginarne lo spopolamento. Bolla così il deputato Pd Luciano D’Alfonso il decreto con cui il ministro agli Affari. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Riclassificazione dei comuni montani, D'Alfonso (Pd): "Decreto-canaglia che svuota le aree interne"

