La stireria di via Pomeria a Montemurlo ha ripreso a funzionare senza le autorizzazioni necessarie. Gli operai sono tornati in presidio davanti allo stabilimento, mentre la produzione prosegue nonostante il Comune avesse ordinato la chiusura immediata due giorni fa. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

Produzione ripartita senza autorizzazioni nello stabilimento di via Pomeria a Montemurlo, nonostante due giorni fa il Comune avesse disposto la cessazione immediata dell’attività. È quanto denunciano gli operai della stireria L’Alba e il sindacato Sudd Cobas, tornati in presidio davanti alla fabbrica dopo una segnalazione di riavvio arrivata nella mattinata di ieri. "Abbiamo potuto verificare con i nostri occhi – spiegano – che l’impianto di via Pomeria è attivo: la caldaia è accesa e all’interno si lavora". La struttura, dove L’Alba aveva tentato di delocalizzare la produzione dopo la vertenza dei diciotto operai rimasti senza lavoro: secondo il sindacato l’attività sarebbe ripartita sotto una diversa ragione sociale, la Noa Group, portando avanti le stesse commesse e lasciando fuori gli operai dell’Alba che avevano rivendicato i propri diritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riapre la stireria chiusa dal Comune. Operai in presidio

