Ex Ilva operai in festa a Genova | stop a presidio e sciopero

Genova, 5 dic. (askanews) – I lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Genova hanno accolto con applausi, cori ed abbracci l’esito dell’incontro di oggi a Roma tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis. Gli operai hanno quindi deciso di rimuovere il presidio di protesta permanente in piazza Savio che da cinque giorni sta causando gravi disagi al traffico in tutto il ponente cittadino e di sospendere lo sciopero. “Buone notizie sì – ha commentato il coordinatore della Rsu Fiom Cgil dello stabilimento genovese di Acciaierie d’Italia, Armando Palombo – problemi finiti no. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

5000 operai dell’Ilva in sciopero sfilano a Genova per chiedere garanzie sul futuro della siderurgia Un comparto strategico che il ministro del Made in Italy Urso si ostina a non vedere In piazza scontri tra i metalmeccanici e la polizia L’apertura del manifesto co Vai su X

Cinquemila operai dell’Ilva in sciopero sfilano a Genova per chiedere garanzie sul futuro della siderurgia. Un comparto strategico che il ministro del Made in Italy Urso si ostina a non vedere. In piazza scontri tra i metalmeccanici e la polizia - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, impegno del commissario per la ripartenza della linea dello zincato a Genova. Operai in festa. Fiom: buone notizie, ma i problemi non finiscono - "Sul brevissimo termine il commissario si è impegnato a far ripartire la linea dello zincato, ovviamente bilanciandola con quella della ... Come scrive ildiariodellavoro.it

Ex Ilva, operai in festa a Genova: stop a presidio e sciopero - (askanews) – I lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Genova hanno accolto con applausi, cori ed abbracci l’esito dell’incontro di oggi a Roma tra il ministro delle Imprese e del Made ... Segnala msn.com

Ex Ilva, sciopero a oltranza a Genova e Taranto: cosa sta succedendo e perché gli operai stanno protestando - Gli operai dell’Ex Ilva di Taranto e di Genova sono in sciopero a oltranza, come reazione al piano del Governo. Secondo greenme.it

Ex Ilva, lacrimogeni sugli operai. Bucci: “Dateci altro acciaio” - Il governatore al tavolo di oggi al ministero: “A Genova materiale non solo da Taranto ma da altri siti” ... Riporta repubblica.it

Ex Ilva: proteste e tensioni a Genova. Urso incontra Regioni - Cinquemila in corteo, una pioggia di lacrimogeni nel momento più teso sotto la prefettura, la stazione occupata, la solidarietà delle ... Riporta iltempo.it

Cornigliano, lo spettro della chiusura dell’ex Ilva spaventa il quartiere. Ma c’è qualche critica per i blocchi stradali - A Cornigliano tutti sono solidali con i lavoratori: “Senza gli operai il quartiere perde le sue prospettive”. Riporta ilsecoloxix.it