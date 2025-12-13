Operai aggrediti nuovo presidio sotto la sede della Provincia VIDEO

Una manifestazione, tra le vie del centro storico di Prato, per mantenere alta l'attenzione sulla situazione degli operai (in gran parte di origini pakistane) della stireria L'Alba di Montemurlo che chiedono tutele lavorative e garanzie sul posto di lavoro. È stata organizzata dal sindacato Sudd. Firenzetoday.it

