Arnara Minacce e molestie all’ex compagna I Carabinieri eseguono le misure cautelari del divieto di avvicinamento e del braccialetto elettronico per un 35enne di Ferentino domiciliato sul posto

Cronachecittadine.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Arnara, i Carabinieri hanno applicato misure cautelari nei confronti di un uomo di 35 anni di Ferentino, accusato di minacce e molestie nei confronti dell’ex compagna. Le attività sono state svolte dalla Stazione di Ceccano, che ha eseguito il divieto di avvicinamento e l’installazione del braccialetto elettronico.

Cronache Cittadine ARNARA – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare del L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

arnara minacce e molestie all8217ex compagna i carabinieri eseguono le misure cautelari del divieto di avvicinamento e del braccialetto elettronico per un 35enne di ferentino domiciliato sul posto

© Cronachecittadine.it - Arnara. Minacce e molestie all’ex compagna. I Carabinieri eseguono le misure cautelari del divieto di avvicinamento e del braccialetto elettronico per un 35enne di Ferentino domiciliato sul posto