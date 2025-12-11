Arnara Minacce e molestie all’ex compagna I Carabinieri eseguono le misure cautelari del divieto di avvicinamento e del braccialetto elettronico per un 35enne di Ferentino domiciliato sul posto

A Arnara, i Carabinieri hanno applicato misure cautelari nei confronti di un uomo di 35 anni di Ferentino, accusato di minacce e molestie nei confronti dell’ex compagna. Le attività sono state svolte dalla Stazione di Ceccano, che ha eseguito il divieto di avvicinamento e l’installazione del braccialetto elettronico.

