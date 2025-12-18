Non rispetta il divieto di avvicinamento e insegue per strada l' ex compagna | arrestato

Un uomo di 42 anni di origini tunisine è stato arrestato a Perugia per aver violato il divieto di avvicinamento e aver inseguito l'ex compagna per strada, mettendo a rischio la sua sicurezza. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza delle misure cautelari e della tutela delle vittime di violenza domestica.

Non rispetta il divieto di avvicinamento, avvicina e insegue per strada l'ex compagna. È successo a Perugia dove la polizia ha arrestato un 42enne di origini tunisine per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna. Da quanto ricostruito dai poliziotti la donna.

