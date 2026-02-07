A Sant’Anna di Stazzema e a Mulina partiranno presto i lavori di restyling dei

Restyling in vista per i due " Sentieri della pace " di Sant’Anna di Stazzema e Mulina. L’obiettivo dei progetti di miglioramento e valorizzazione, per un totale di quasi 50mila euro, è di rafforzare il legame tra memoria storica, paesaggio e cammino. "Questi progetti – dice Maurizio Verona, sindaco e presidente del Parco della pace di Sant’Anna – vanno nella direzione di fare della memoria non qualcosa di immobile, ma un’esperienza viva da attraversare con il corpo e la coscienza. Come Parco abbiamo finanziato direttamente l’intervento sulla Via Crucis, per 40mila euro, perché rappresenta un luogo simbolico, di forte valore spirituale e civile, che accompagna i visitatori verso il Sacrario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restyling per i Sentieri della pace. Sì a due progetti da 50mila euro

