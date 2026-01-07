Lotteria Italia a Fiorenzuola venduti due biglietti da 50mila euro
Nella recente estrazione della Lotteria Italia del 6 gennaio 2025, Fiorenzuola si è distinta vendendo due biglietti vincenti da 50.000 euro ciascuno. La città, conosciuta come capitale della Valdarda, entra così a far parte delle località premiate, confermando l’attenzione e la partecipazione dei suoi residenti a questa tradizione natalizia.
La dea bendata ha toccato anche Fiorenzuola. Nell'elenco delle estrazioni del 6 gennaio 2025 dei premi della Lotteria Italia figura infatti anche la capitale della Valdarda. Qui risultano venduti due biglietti vincenti - di terza categoria - da 50mila euro. Si tratta dei biglietti serie E 312271. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
