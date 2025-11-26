Nuove risorse per la montagna | dalla Regione 50mila euro per la manutenzione di sentieri e rifugi
Nuove risorse per le terre alte del Piemonte. La Regione ha infatti approvato uno stanziamento di 50mila euro per il Cai, destinato alla manutenzione dei sentieri, della segnaletica, dei rifugi e dei bivacchi alpini.Un intervento mirato, che applica e rende operative alcune delle azioni previste. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
