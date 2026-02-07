Restyling Dall’Ara l’architetto | Bisogna realizzare un nuovo stadio al Parco Nord

L’architetto Andrea Trebbi propone di costruire un nuovo stadio al Parco Nord di Bologna invece di ristrutturare il Dall’Ara. Secondo lui, il progetto di restyling avrebbe costi esorbitanti, quasi il doppio di quelli di una struttura moderna e nuova. La scelta sembra ormai chiara: il Comune e il club devono decidere se investire su un nuovo impianto o continuare a riqualificare l’attuale. La discussione si fa sempre più concreta, mentre si avvicina la decisione definitiva.

Bologna, 7 febbraio 2026 – Andrea Trebbi, architetto e tifoso del Bologna da oltre sessant’anni, in passato lei ha detto che «ristrutturare il Dall’Ara costerebbe una cifra enorme, più o meno doppia rispetto alla spesa per uno stadio nuovo». È ancora di questa idea? “Sì, da sempre sono convinto che vada costruito uno stadio nuovo. Il Dall’Ara è una meraviglia dell’architettura. Ma io mi schiero con lo stadio nuovo. Spiego: quando vado all’estero, ancor prima di comprare i biglietti dell’aereo prenoto una visita allo stadio, perché sono convinto che questi edifici siano un’espressione nitida della popolazione residente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune di Bologna si riprende i 40 milioni destinati al restyling dello stadio Renato Dall’Ara.

Bologna si prepara a fermare definitivamente il progetto di restyling dello stadio Dall’Ara.

