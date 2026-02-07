Bologna addio al restyling del Dall’Ara? Il Comune si riprende i 40 milioni

Il Comune di Bologna si riprende i 40 milioni destinati al restyling dello stadio Renato Dall’Ara. Dopo settimane di incertezza, il sindaco Matteo Lepore ha ufficialmente annunciato che il progetto è fermo. L’amministrazione comunale ha deciso di mettere in pausa i lavori, almeno per ora, e di riconsiderare le priorità finanziarie. La città si prepara a rivedere le strategie sulla gestione dello stadio e sui fondi destinati alla sua riqualificazione.

Il progetto di ristrutturazione dello stadio Renato Dall'Ara subisce una brusca frenata. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha confermato ufficialmente lo stallo dell'operazione, annunciando una decisione imminente che potrebbe cambiare le priorità finanziarie di Palazzo d'Accursio. A causa dell'impennata dei costi di costruzione, il Comune è pronto a svincolare i 40 milioni di euro precedentemente stanziati per l'impianto, destinandoli ad altre necessità urgenti della città. COSTI FUORI CONTROLLO E RISORSE PRIVATE MANCANTI – Alla base del "congelamento" del progetto c'è l'impossibilità, da parte del Bologna FC, di coprire l'aumento dei costi registrato negli ultimi anni.

