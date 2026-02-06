Bologna il Comune verso lo stop al restyling del Dall’Ara | pronti a ritirare i 40 milioni!

Bologna si prepara a fermare definitivamente il progetto di restyling dello stadio Dall’Ara. Il Comune ha deciso di ritirare i 40 milioni di euro stanziati, lasciando di fatto in sospeso i lavori. La scelta arriva dopo settimane di incertezze e discussioni sulla fattibilità dell’intervento. Ora, il futuro dello stadio sembra ancora più incerto, con i lavori che potrebbero non partire più.

Il Comune di Bologna ha deciso di ritirare i fondi destinati al restyling dello stadio Dall’Ara.

Manca poco al calcio d’inizio tra Bologna e Milan, il posticipo della 23ª giornata di Serie A.

