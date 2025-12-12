Resident Evil Requiem riceve il terzo trailer Capcom conferma che Leon sarà un personaggio giocabile

Durante i The Game Awards 2025, Resident Evil Requiem ha svelato il suo terzo trailer, alimentando l’attesa dei fan. La novità più importante è la conferma che Leon S. sarà un personaggio giocabile, aggiungendo ulteriore suspense e interesse al nuovo capitolo della celebre saga horror di Capcom.

Resident Evil Requiem torna a far parlare di sé con un nuovo, inquietante trailer presentato durante i The Game Awards 2025, confermando una voce che circolava da settimane: Leon S. Kennedy sarà presente non solo come icona narrativa, ma come personaggio giocabile a tutti gli effetti. Il filmato mostra tonalità estremamente cupe, violente e ricche di tensione, segnando un ritorno alle atmosfere più dure del franchise. Capcom punta chiaramente a rendere il trentesimo anniversario della serie – che cadrà nel 2026 – un evento di rilievo, accompagnato dall’uscita del gioco fissata per il 22 febbraio. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Resident Evil Requiem riceve il terzo trailer, Capcom conferma che Leon sarà un personaggio giocabile

Resident Evil Requiem - Road to Requiem | PS5 Games

