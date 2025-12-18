Capcom ha annunciato il nuovo Resident Evil Showcase | includerà annunci sulla saga horror

Capcom annuncia il ritorno del Resident Evil Showcase, un evento imperdibile per gli appassionati della celebre saga horror. Durante questa manifestazione, saranno svelate novità, aggiornamenti e sorprese che entusiasmeranno i fan di tutto il mondo. Un'occasione unica per scoprire in anteprima le prossime avventure e i progetti futuri di uno dei franchise più amati nel panorama videoludico. Restate sintonizzati, l'orrore sta per tornare.

Capcom ha confermato ufficialmente il ritorno del Resident Evil Showcase, un evento interamente dedicato alla celebre saga horror. L’appuntamento è fissato per l’inizio del 2026, in un momento strategico per il futuro del franchise. Anche se i dettagli sono ancora pochi, il publisher promette novità e aggiornamenti importanti. L’attenzione dei fan è già altissima. ed il motivo è facile da intuire. L’annuncio è arrivato tramite un breve messaggio pubblicato sui social, in cui Capcom invita i giocatori a restare sintonizzati per nuove informazioni. Il riferimento principale è chiaramente Resident Evil Requiem, il prossimo capitolo della serie principale, la cui uscita è già fissata per il 27 febbraio e che vedrà il ritorno di Leon. 🔗 Leggi su Game-experience.it

