Repubblica | A Genova senza Di Lorenzo e tifosi Lobotka capitano torna Rrahmani

Il Napoli arriva a Genova senza Di Lorenzo e senza i tifosi, che sono stati esclusi dalla trasferta. Lobotka si prende la fascia di capitano, mentre Rrahmani torna a disposizione dopo un infortunio. La squadra affronta una partita complicata, con molte assenze e poche certezze. La situazione resta difficile, ma i partenopei sono pronti a lottare.

Il copione non cambia e anche febbraio si apre in salita per il Napoli, chiamato a fare i conti con un'emergenza che sembra non avere fine. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, gli azzurri si presentano all'anticipo di Marassi senza il capitano Giovanni Di Lorenzo, ennesimo infortunato di una stagione segnata da continui stop fisici, e senza il sostegno dei propri tifosi, bloccati in trasferta fino al termine del campionato. Il settore Ospiti resterà chiuso anche oggi, nonostante la gara con il Genoa non presenti criticità per l'ordine pubblico, considerati i buoni rapporti tra le due tifoserie.

