Repubblica | Napoli operazione lampo per Di Lorenzo | il capitano punta il rientro a marzo

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento chirurgico in una clinica di Posillipo. Il capitano del Napoli si è deciso a operarsi dopo un problema fisico e ora punta a tornare in campo a marzo. La squadra spera di riaverlo tra i propri giocatori prima della fine della stagione.

Operazione lampo per Giovanni Di Lorenzo, che nella serata di ieri è finito sotto i ferri in una clinica panoramica sulla collina di Posillipo. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, l'intervento chirurgico non è stato legato direttamente all'infortunio al ginocchio rimediato contro la Fiorentina, ma a un problema cronico al piede sinistro che il capitano azzurro si trascinava da mesi. La distorsione di secondo grado al ginocchio avrebbe comunque costretto il difensore ai box e così Di Lorenzo ha deciso di approfittarne per risolvere definitivamente anche l'altra criticità fisica, convivendo con la quale aveva disputato gran parte della stagione.

