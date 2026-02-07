Regionali ora Avs vuole il riconteggio in Puglia | depositato il ricorso

Avs in Puglia ha presentato un ricorso al Tar di Bari per chiedere il riconteggio delle schede. La formazione politica ha superato la soglia del 4% alle ultime elezioni regionali, ma non ha ottenuto seggi a causa di un calcolo complesso che ha penalizzato la distribuzione dei seggi. Ora, con questa mossa, spera di cambiare le cose e di vedersi riconosciuto un posto nell’assemblea regionale.

Avs in Puglia ha depositato al Tar di Bari un ricorso contro l'esito delle elezioni regionali degli scorsi 23 e 24 novembre quando, pur superando la soglia di sbarramento del 4% (precisamente il 4,10%), non ha riportato seggi, a causa di un meccanismo complicato di calcolo e assegnazione dei seggi. La legge elettorale pugliese prevede che ai fini dello sbarramento le percentuali si calcolino sui voti espressi ai candidati presidenti. E questo ha fatto "scivolare" la percentuale. Il ricorso si basa sull'interpretazione della norma. «Lo dobbiamo ai nostri elettori, ai pugliesi e alla democrazia», spiegano Mino Di Lernia, segretario regionale di Sinistra Italiana Puglia, Rosa D'Amato, co-portavoce regionale di Europa Verde Puglia, Riccardo Rossi, co-portavoce Regionale di Europa Verde Puglia.

