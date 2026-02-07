Reggio Calabria riscopre la sua storia | un libro per ricostruire la memoria e l’identità della città

Questa mattina a Reggio Calabria è stato presentato un nuovo libro dedicato alla storia della città. L’evento ha richiamato molti cittadini e appassionati di storia locale, curiosi di riscoprire le radici e l’identità di Reggio Calabria. L’autore ha raccontato dettagli e aneddoti, cercando di ricostruire le tappe più importanti del passato cittadino. La presentazione si è svolta in un clima di grande interesse e partecipazione, con il pubblico che ha ascoltato attentamente ogni parola.

Reggio Calabria è stata teatro oggi, 7 febbraio 2026, della presentazione del libro “Reggio Calabria. Biografie di una città. La memoria della storia” di Saverio Verduci, un’opera che ambisce a restituire alla comunità locale un affresco storico completo e non frammentato. L’evento, svoltosi nella sala Trisolini di Palazzo Alvaro, ha visto una partecipazione significativa di figure istituzionali e rappresentanti della società civile, sottolineando l’importanza di un’iniziativa volta a recuperare e valorizzare la memoria storica della città. Il volume, come evidenziato durante la presentazione, non si limita a una mera elencazione di nomi e date, ma si propone come uno strumento di analisi e comprensione delle dinamiche che hanno plasmato l’identità reggina nel corso dei secoli, un’identità che, troppo spesso, rischia di essere appannata da una narrazione parziale o ideologicamente orientata.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Reggio Calabria Milano, le terme e l’“acqua marcia”: così la città riscopre un pezzo della sua storia “Sansepolcro, la sua storia”: al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della città È iniziato il ciclo di incontri “Sansepolcro, la sua storia”, un’occasione per esplorare e approfondire la memoria storica della città. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Reggio Calabria Argomenti discussi: La Reggio immaginata dagli studenti del Righi-Boccioni-Fermi conquista le istituzioni; Dalle sponde di Tarsia al Lago Ariamacina: la Calabria riscopre le sue zone umide nel weekend di Legambiente; La memoria che diventa impegno: il Premio Lilia Gaeta e la sfida di una sanità più umana; Planetarium Pythagoras, al via il nuovo Percorso di Approfondimento Scientifico. Reggio Calabria, La Strada sul Cultural Gate e la Fiera di Pentimele: la città va rigenerata mettendo al centro il benessere di chi la viveNegli ultimi giorni si è aperto in città un dibattito sull’ipotesi di modificare la destinazione prevista per spazi strategici come il costruendo Cultural Gate e la futura area sportiva di Pentimele, ... strettoweb.com Reggio Calabria, scuola Pythagoras, Mario Cardia: Basta rinvii, la politica si assuma la responsabilità di decidereSulla scuola media Pythagoras di Ravagnese non servono più promesse, ma scelte politiche chiare e atti concreti. Il tempo dei rinvii è finito. ilmetropolitano.it L’orgoglio dell’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria facebook

