Milano le terme e l’ acqua marcia | così la città riscopre un pezzo della sua storia
Milano, 2 dicembre 2025 – A otto mesi dall'apertura sono oltre 100mila i milanesi che hanno provato i benefici delle vere acque termali della città, captate a 396 mt di profondità, assolutamente pure e fortemente attive per la cura della pelle, nel parco termale naturale urbano di De Montel - Terme Milano. Le terme nelle ex Scuderie De Montel, capolavoro dell'architettura Liberty situato nel quartiere di San Siro a Milano Le terme. La nuova realtà, di oltre 16.000 mq, è la più grande in Europa con queste caratteristiche. Milano sta riscoprendo la sua vocazione termale all’interno delle ex Scuderie De Montel, splendido esempio di architettura Liberty nel cuore del quartiere di San Siro, che dopo decenni di abbandono e degrado è oggi un luogo di relax. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Milano, novità in arrivo! Da oggi fino al 7 dicembre in Corso Garibaldi 83, all’edicola, c’è un pop-up super interessante firmato QC Terme. Per celebrare la nuova location appena inaugurata a Salsomaggiore, QC Terme porta nel cuore di Milano un’esperien - facebook.com Vai su Facebook
De Montel, Milano riscopre la sua acqua termale - A otto mesi dall'apertura sono oltre 100mila i milanesi ospiti della struttura Liberty nel quartiere San Siro, che ora attende il riconoscimento ministeriale dell’acqua minerale ... ilgiorno.it scrive
Milano riscopre la sua acqua termale e trasforma il benessere in una nuova abitudine metropolitana - 000 milanesi in otto mesi hanno provato i benefici delle vere acque termali della città ... Scrive msn.com
A Milano arriva De Montel – Terme, la spa più grande d’Italia con l’acqua di una vera sorgente termale: i prezzi e tutto quello che c’è da sapere - E’ uno dei più importanti interventi di riqualificazione conservativa della città, e regalerà tra pochi mesi a Milano il più grande parco termale naturale urbano. Da ilfattoquotidiano.it
Terme de Montel a Milano: teatro greco sull'acqua di una vera sorgente termale a 400 metri di profondità - Le Terme de Montel a Milano, senza cloro e con 14 attrazioni da provare, tutto quello che c'è da sapere Costruire un grande teatro all'aperto. Secondo vogue.it
Dall'acqua leggendaria di Saturnia all'acqua termale di De Montel - Terme&SPA Italia, gruppo leader nel panorama del benessere termale nazionale, ha partecipato anche quest’anno alla BIT Milano 2025, la più importante fiera internazionale del turismo in Italia e ha ... Secondo affaritaliani.it
Milano, saltano (per ora) i lavori alla fontana dell’acqua marcia del Parco Sempione - Milano – La realizzazione delle nuove terme nelle ex scuderie De Montel a San Siro – progetto inserito nel bando Reinventing Cities voluto dal Comune, proprietario dell’immobile – avrebbe dovuto ... Lo riporta ilgiorno.it