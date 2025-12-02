Milano, 2 dicembre 2025 – A otto mesi dall'apertura sono oltre 100mila i milanesi che hanno provato i benefici delle vere acque termali della città, captate a 396 mt di profondità, assolutamente pure e fortemente attive per la cura della pelle, nel parco termale naturale urbano di De Montel - Terme Milano. Le terme nelle ex Scuderie De Montel, capolavoro dell'architettura Liberty situato nel quartiere di San Siro a Milano Le terme. La nuova realtà, di oltre 16.000 mq, è la più grande in Europa con queste caratteristiche. Milano sta riscoprendo la sua vocazione termale all’interno delle ex Scuderie De Montel, splendido esempio di architettura Liberty nel cuore del quartiere di San Siro, che dopo decenni di abbandono e degrado è oggi un luogo di relax. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, le terme e l’“acqua marcia”: così la città riscopre un pezzo della sua storia