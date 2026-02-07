Reggina incredibile pareggio a Pescara | la Futura non molla e ribalta il risultato nei secondi finali

La Reggina conquista un punto d’oro a Pescara. La Futura non molla e, negli ultimi secondi, ribalta il risultato. La partita termina 2-2 dopo una rimonta improvvisa e spettacolare. Il pubblico del palazzetto esplode di gioia, mentre i giocatori della squadra calabrese festeggiano un pareggio che sa di vittoria.

Il ruggito del palazzetto, la fede incrollabile del pubblico, e un finale da non credere: la Cadi Antincendi Futura ha strappato un pareggio per 2-2 al Pescara, sigillando la sua identità con una rimonta incredibile negli ultimi trenta secondi di gioco. Humberto Honorio, l’allenatore della squadra reggina, non nasconde l’orgoglio per un gruppo che, secondo lui, “non molla mai”, e svela un episodio emblematico avvenuto durante la partita che incarna lo spirito combattivo dei suoi giocatori. La scena si è consumata quando mancavano poco meno di due minuti alla fine, con la Futura sotto di due gol, e Honorio ha esortato i suoi ragazzi a non arrendersi, trovando una risposta che ha trasformato un’apparente sconfitta in un trionfo di resilienza.🔗 Leggi su Ameve.eu

