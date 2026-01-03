Allegri furioso nei secondi finali di Cagliari-Milan | Non possiamo prendere questi rischi Con chi ce l'ha

Allegri si è mostrato molto arrabbiato negli ultimi secondi di Cagliari-Milan, criticando duramente Saelemaekers e Füllkrug per le decisioni prese nel finale di partita. L’allenatore rossonero ha sottolineato l’importanza di evitare rischi inutili in momenti decisivi, evidenziando la necessità di mantenere maggiore attenzione e disciplina nelle situazioni di gioco più delicate.

Allegri furioso, la frase contro l'arbitro che gli costa l'espulsione: "Ogni volta che arbitri te..." - Lazio: quando l'arbitro Collu si è avvicinato al monitor, a bordocampo, per rivedere il tocco di braccio di Pavlovic, trattenuto fallosamente nel ... corrieredellosport.it

Allegri furioso per molti minuti dopo questa grande occasione sciupata da Nkunku al minuto 28 Per fortuna Pulisic ha portato avanti il Milan alo scadere della prima frazione di gioco - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.