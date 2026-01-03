Allegri furioso nei secondi finali di Cagliari-Milan | Non possiamo prendere questi rischi Con chi ce l'ha

Allegri si è mostrato molto arrabbiato negli ultimi secondi di Cagliari-Milan, criticando duramente Saelemaekers e Füllkrug per le decisioni prese nel finale di partita. L’allenatore rossonero ha sottolineato l’importanza di evitare rischi inutili in momenti decisivi, evidenziando la necessità di mantenere maggiore attenzione e disciplina nelle situazioni di gioco più delicate.

Allegri è una furia nei secondi finali di Cagliari-Milan: l'allenatore rossonero ha rimproverato Saelemaekers e Füllkrug per la gestione del pallone negli attimi conclusivi del match contro i rossoblù. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

