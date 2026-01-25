Segui con noi la diretta di Arezzo Juventus Next Gen, valida per la 23ª giornata di Serie C 202526. In questa partita, i bianconeri cercano di recuperare lo svantaggio nei minuti finali. Qui troverai sintesi, cronaca, risultato e approfondimenti sulla partita, offrendo un’analisi precisa e obiettiva di quanto accaduto sul campo.

di Marco Baridon Arezzo Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha iniziato nel migliore dei modi il suo 2026, vincendo tutte e tre le partite del nuovo anno. Ora i bianconeri, reduci da un filotto di 8 risultati utili consecutivi, affrontano la capolista Arezzo in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arezzo Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 82? Tiro-cross Puczka – Traversone velenoso in area piccola, sul quale si distende Venturi e blocca il pallone. 78? Ammonito Righetti – Trattenuta vistosa a fermare Deme, giallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Arezzo Juventus Next Gen 1-0 LIVE: bianconeri a caccia del pareggio nei minuti finali

Arezzo Juventus Next Gen 1-0 LIVE: Tavernelli manda i bianconeri sotto INTERVALLOSegui in tempo reale il match tra Arezzo e Juventus Next Gen, valido per la 23ª giornata di Serie C 202526.

