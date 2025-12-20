Per la prima volta la Reggiana perde due gare di fila | a Pescara sconfitta per 2-1

20 dic 2025

La Reggiana subisce per la prima volta due sconfitte consecutive in campionato. Dopo la sconfitta di ieri a Pescara per 2-1, la squadra si trova in una fase complicata della stagione. Il Pescara, ultimo in classifica, riesce a ottenere una vittoria importante, che interrompe un lungo periodo senza successi. È un momento di riflessione per entrambe le squadre, che devono affrontare le prossime partite con determinazione.

Per la prima volta la Reggiana perde due partite di fila: vince il Pescara ultimo in classifica, che aveva vinto una sola partita fino ad ora.  La cronaca. Nel primo tempo ‘gollonzo’ del Pescara: auto-traversa di Rozzio,e  poi Corazza è il più lesto a segnare. Immediato il pari di Rover: una fucilata all'incrocio. Però troppo Pescara, che nel secondo tempo trova il 2-1 con una punizione di Olzer all'ora di gioco. Portanova va vicino al pari: miracoloso, sul suo colpo di testa, Desplanches. Solo un lampo in mezzo a tanto gioco degli abruzzesi, che hanno meritato ampiamente la vittoria. Reggiana dodicesima con 20 punti: sabato si chiuderà il 2025 a Genova contro la Sampdoria (ore 15) che oggi ha pareggiato 1-1 a Padova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

