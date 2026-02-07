Referendum sulla giustizia | non cambia la data Mattarella firma il decreto

Il decreto sul referendum sulla giustizia resta invariato nella data. Dopo una telefonata con Meloni, Mattarella ha firmato il nuovo decreto e ha confermato che la data non cambia. Il presidente della Repubblica ha anche detto alla premier che la modifica del quesito approvata dal Consiglio dei Ministri è

AGI - Mattarella dà il via libera al nuovo decreto sul referendum, dopo una telefonata con Meloni. Il Presidente avrebbe detto alla presidente del Consiglio che la soluzione adottata dal Consiglio dei Ministri per il decreto dei referendum - immutata la data ma modificato il quesito - sarebbe " giuridicamente ineccepibile ". Secondo fonti del Quirinale, infatti, il quesito referendario - uguale per tutti i proponenti - non sarebbe stato sostituito nella sostanza ma solamente integrato. Le stesse fonti del Quirinale sottolineano che il Presidente invita tutti "a rispettare la Cassazione e le sue decisioni". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Referendum sulla giustizia: non cambia la data. Mattarella firma il decreto Approfondimenti su Referendum Giustizia Referendum sulla giustizia: il Consiglio dei ministri integra il testo del quesito, ma la data non cambia. Mattarella firma il decreto Il Consiglio dei ministri ha deciso di mantenere la data del 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia. Mattarella firma il dpr sulla data del referendum Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto presidenziale che stabilisce le date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, programmato per il 22 e 23 marzo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì! Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Referendum costituzionale sulla giustizia; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Il governo ha bocciato il voto dei fuorisede al referendum sulla giustizia; Al referendum sulla giustizia non ci sarà il voto per i fuorisede. Referendum giustizia, confermata data 22-23 marzo: Cdm 'precisa' quesito consultazionePrevista per le 12 una riunione del Consiglio dei ministri dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha riformulato il testo che verrà sottoposto agli elettori ... adnkronos.com Referendum giustizia, cambia il quesito non le date: la decisione del CdmCambia il quesito del referendum sulla riforma della giustizia. Non le date. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri. Il Cdm su proposta del Presidente Giorgia Meloni, vista l'ordinanza dell'Ufficio c ... msn.com #Referendum #Giustizia Non cambia la data: la consultazione popolare si terrà il 22 e 23 marzo. Il CdM ha deciso di confermare il calendario correggendo il quesito sulla separazione delle carriere con l'integrazione degli articoli della Costituzione che veng facebook #ottoemezzo Referendum giustizia, Saviano: “La riforma indebolirebbe la lotta alla mafia, vi spiego perché…” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.