Mattarella firma il dpr sulla data del referendum

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto presidenziale che stabilisce le date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, programmato per il 22 e 23 marzo. La decisione segue l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e definisce il calendario ufficiale per questa importante consultazione popolare.

ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto), ha firmato il dpr sulla data del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, che Il Cdm ha fissato al 22 e 23 marzo. Lo si apprende al Quirinale. Si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo. Il referendum riguarda, tra le altre cose, la separazione delle carriere dei magistrati, tra giudici e pubblici ministeri.

