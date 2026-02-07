referendum giustizia la data non cambia il consiglio dei ministri integra il testo del quesito

Il Consiglio dei ministri ha deciso di mantenere la data del referendum sulla riforma della giustizia. Dopo aver valutato le varie ipotesi di rinvio, i ministri hanno confermato che il voto si terrà come previsto, senza modifiche. Intanto, hanno anche deciso di integrare il testo del quesito, senza però rinviare l’appuntamento con gli elettori.

Il Consiglio dei ministri ha sciolto le riserve sul referendum sulla riforma della giustizia, mettendo fine alle ipotesi di rinvio che avevano iniziato a circolare nelle ore successive all’intervento della Corte di Cassazione. Al termine di una riunione convocata in modo inatteso, l’esecutivo ha deciso di confermare la data della consultazione fissata per il 22 e 23 marzo, scegliendo però di intervenire sul contenuto del quesito referendario per recepire le indicazioni arrivate dalla Suprema Corte. La seduta del Cdm è stata convocata a sorpresa all’indomani dell’ordinanza con cui la Cassazione ha ritenuto ammissibile il nuovo quesito promosso da un comitato di quindici giuristi, i cosiddetti “Volenterosi”, che hanno sostenuto la raccolta di 500mila firme a sostegno dell’iniziativa referendaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il Consiglio dei ministri ha deciso di mantenere le date del referendum sulla giustizia per il 22 e 23 marzo.

Alle 12 il Consiglio dei ministri si riunisce per decidere se spostare la data del referendum sulla riforma della Giustizia.

