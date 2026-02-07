Referendum | Rossomando Pd ' Bignami vuole scrivere anche sentenze?'

Bignami si interessa di sentenze come se fosse un giudice, criticando la decisione della Cassazione sul referendum. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera si è espresso pubblicamente, lasciando intendere che vorrebbe avere il potere di scrivere le sentenze. Una presa di posizione che ha fatto discutere, visto che in Italia i giudici sono chiamati a decidere in piena autonomia. La polemica si accende, mentre il dibattito sul referendum continua a dividere opinioni.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Dopo la presidente del Consiglio Meloni che la scorsa settimana pretendeva di suggerire i capi di accusa per i fatti di Torino, oggi apprendiamo che il capogruppo di Fdi alla Camera Bignami vorrebbe sostituirsi ai giudici di legittimità per scrivere le sentenze, evidentemente non soddisfatto da quanto deciso dalla Cassazione sul quesito referendario. Alla destra diciamo che ancora in Italia esistono la separazione dei poteri e l'autonomia della magistratura, per l'appunto, da ogni potere. Se ne facciano una ragione". Lo dichiara la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando.

