Giustizia | Rossomando Pd ' niente su esigenze scomparto si sgretola Csm'

Questa mattina a Roma, il procuratore generale Rossomando ha criticato duramente il funzionamento del Csm. Ha fatto notare che il sistema non riesce a rispondere alle esigenze di trasparenza e autonomia, e rischia di sgretolarsi. Le parole arrivano nel giorno in cui si sono aperte le inaugurazioni dell’anno giudiziario, con dati che mostrano problemi diffusi in tutta Italia.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "I dati che emergono dalle inaugurazioni dell'anno giudiziario di oggi, confermano criticità notevoli in tutta Italia. Ovunque vengono segnalate carenze negli organici di magistrati e personale amministrativo, il persistente malfunzionamento dell'app per il processo telematico penale e la drammatica situazione delle carceri". Lo dichiara la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando, presente all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Torino. "Nel distretto della Corte d'Appello di Torino, ad esempio, strutture edilizie inadeguate per le dimensioni delle aule per processi molto importanti come quello sull'infortunio mortale alla stazione di Brandizzo, oltre a una scopertura macroscopica dell'organico dei giudici di pace.

