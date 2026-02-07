Referendum | Meloni Pd ' arroganza Bignami conferma volontà sottomettere magistratura'

Il referendum si avvicina e le polemiche si infittiscono. Giorgia Meloni attacca duramente Galeazzo Bignami, che ha parlato di voler mettere sotto controllo la magistratura. Secondo la presidente del Consiglio, le sue parole dimostrano chiaramente che l’obiettivo del governo è di piegare la giustizia libera e indipendente, e di concentrare il potere nelle mani di pochi. La tensione tra politica e magistratura resta alta, con la campagna referendaria che si accende di nuove accuse e diffidenze.

Roma, 7 feb.(Adnkronos) - "Le parole di Galeazzo Bignami, colme di arroganza e proverbia, confermano l'obiettivo della modifica costituzionale sottoposta al voto referendario: addomesticare la magistratura libera e indipendente, sottometterla al potere politico, punire i reprobi con odiose liste di proscrizione, concentrare il potere su una sola persona. Un disegno eversivo dell'ordine costituzionale fondato sulla separazione dei poteri. Gli italiani non vogliono tornare indietro di 100 anni, e per questo il 22 e 23 marzo diranno no". Così in una nota il Senatore Pd, Marco Meloni.

