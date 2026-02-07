Referendum riunione CdM dopo Consulta

Questa mattina il Consiglio dei ministri si riunisce per discutere il referendum sulla riforma della giustizia. Al centro della riunione c’è la proposta di separare le carriere dei magistrati. La decisione arriva dopo la consultazione della Corte costituzionale, che ha dato il via libera alla consultazione popolare. Ora il governo deve decidere come procedere.

Alle 12 il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare la nuova versione del quesito referendario sulla giustizia.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto una riunione presso la Protezione Civile di Roma per valutare i danni causati dal maltempo, in particolare dal ciclone Harry che ha interessato il Sud Italia.

Schlein lancia il No al Referendum: In gioco la separazione dei poteri; Decreto Sicurezza, cos'è il fermo preventivo per i manifestanti che il governo vuole introdurre.

Alle 12 cdm sul referendum. I promotori della raccolta firme: Fiduciosi che il governo fisserà una nuova dataDopo l'ordinanza della Cassazione sul quesito referendario, governo chiamato a decidere se spostare la data del voto popolare ... ilfattoquotidiano.it

Referendum giustizia, cdm convocato alle 12 dopo la decisione della Cassazione sul nuovo quesitoDal Palazzaccio accolto il ricorso del comitato di 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500 mila cittadini ... repubblica.it

Consiglio dei ministri alle 12 sul referendum, la riunione convocata dopo l'ordinanza della Cassazione sul nuovo quesito sulla giustizia #ANSA facebook

Stasera - riunione del Comites di #Montréal per fare il punto sui bilanci consuntivi, sugli enti gestori nel #Québec, sul #referendum sulla #giustizia, Legge #cittadinanza, servizi #consolari e altri temi ancora. @ItalyinMontreal @Vittoriog82 @SenatoriPD x.com