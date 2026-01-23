Maltempo | Meloni presiede riunione protezione civile lunedì cdm per stato emergenza

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto una riunione presso la Protezione Civile di Roma per valutare i danni causati dal maltempo, in particolare dal ciclone Harry che ha interessato il Sud Italia. L'incontro ha seguito le recenti criticità e ha preparato l'eventuale stato di emergenza, con un Consiglio dei Ministri programmato per lunedì.

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto oggi pomeriggio, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. Si legge in una nota di Palazzo Chigi. All'incontro hanno preso parte il Ministro Nello Musumeci, in collegamento da Catania; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde; il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Governo monitora ondata di maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia: Meloni in contatto con Protezione Civile e Musumeci per gestire l'emergenzaIl governo monitora attentamente le condizioni meteorologiche in Calabria, Sardegna e Sicilia, regioni interessate da recenti ondate di maltempo. Maltempo: Cdm, stato emergenza per Gorizia e Udine, stanziati 8,5 mlnIl Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per un anno nelle province di Gorizia e Udine, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali del novembre 2025.

