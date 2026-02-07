Referendum alle 12 Cdm dopo la riformulazione del quesito

Alle 12 il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare la nuova versione del quesito referendario sulla giustizia. La Corte di Cassazione ha appena validato la riformulazione, che sarà utilizzata nelle prossime consultazioni del 22 e 23 marzo. Tutto sembra pronto per la pubblicazione, ma ancora non si conosce la decisione finale del governo.

Il consiglio dei ministri si riunirà alle 12 per affrontare il tema del referendum sulla riforma della giustizia che contiene la separazione delle carriere dei magistrati. La riunione è stata convocata all'indomani dell'ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito referendario nella versione formulata dal comitato di 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. L'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla giustizia, già indetto per il 22 e 23 marzo, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme fra i cittadini.

