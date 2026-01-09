Il referendum sulla Riforma Nordio rappresenta un'occasione importante per esprimere la propria opinione sulle questioni di giustizia. La posizione di figure politiche come Parrini sottolinea l'importanza di partecipare attivamente, rifiutando atteggiamenti considerati arroganti. Firmare il referendum è un modo per contribuire al dibattito e sostenere un processo democratico che riguarda tutti i cittadini italiani.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “L'arroganza dimostrata da Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa odierna è un motivo in più per firmare per il referendum sulla Riforma Nordio. La quale, con gravi rischi per tutti i cittadini, ferisce la nostra Costituzione scardinando le norme poste a garanzia sostanziale dell'indipendenza della magistratura". Così il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama. "Meloni oggi ha confermato che è sua intenzione tagliare i tempi della campagna elettorale e privare le persone della piena possibilità di informarsi sulla materia del referendum. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Parrini, 'arroganza Meloni motivo in più per firmare'

