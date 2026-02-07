Referendum | ' Bignami ' decisione Cassazione conferma necessità voto per il Sì'

La Cassazione ha deciso di modificare il quesito del referendum sulla giustizia. La decisione conferma che la riforma è ormai una priorità. Ora si aspetta il voto, che dovrebbe chiarire definitivamente il futuro della legge.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “La decisione della Cassazione di cambiare il quesito referendario conferma che la riforma della giustizia è una necessità. Basta dare uno sguardo ai giudici della Corte di Cassazione che hanno deciso la riformulazione del quesito. Tra questi Alfredo Guardiano, che modererà un convegno sulle ragioni del No, e Donatella Ferranti ex deputata Pd e presidente della commissione Giustizia fino al 2018. Serve altro per rendersi conto che non si può più attendere per ridare terzietà alla magistratura, rendendola indipendente dalla politica e dalle correnti e attuando l'articolo 111 della Costituzione? Serve votare Sì al referendum”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia.

Questa mattina alle 9, in Cassazione sono state depositate oltre 550 mila firme raccolte dai cittadini per il referendum sulla riforma Nordio.

