Le opposizioni continuano a criticare la decisione del governo di confermare la data del referendum. Secondo l’ex ministro Lupi, gli attacchi sono solo un modo per evitare di discutere sui contenuti della riforma. Lui dice che le accuse sono false e che i politici che le fanno non hanno argomenti validi. La polemica resta aperta, ma l’attenzione si sposta ora sul dibattito tra chi sostiene e chi si oppone alla consultazione.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Gli attacchi al governo sulla decisione di confermare la data del referendum dimostrano solo la mancanza di argomenti delle opposizioni e la volontà di sottrarsi al confronto sul merito della riforma. Dí prepotente e vergognoso c'è solo la campagna denigratoria piena di falsità e mistificazione stanno portando avanti". Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. "Sostenere che si voglia sottomettere la magistratura al governo e' falso, accostare la riforma a velleità autoritarie o addirittura al fascismo oltre ad essere falso e' anche un'offesa alla memoria del grande giurista Giuliano Vassalli in primis ed ai tanti esponenti della sinistra- Augusto Barbera, Cesare Salvi, Nicola Latorre, Marco Minniti, Enzo Bianco, Umberto Ranieri, Stefano Ceccanti, Claudio Petruccioli, Enrico Morando, Anna Paola Concia, tanto per citarne qualcuno- schierati per il Si'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Lupi, 'basta con falsità e mistificazioni opposizioni'

Approfondimenti su Roma 7 febbraio

Il Pd, M5S e Avs hanno presentato risoluzioni distinte, ma condividono l’impegno di contrastare le mistificazioni sul referendum.

Sul referendum sulla riforma della giustizia, molte dichiarazioni dei sostenitori del “No” contengono errori, imprecisioni e fraintendimenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma 7 febbraio

Argomenti discussi: ''La linea del Partito democratico che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum è insultante e svilente'', Pina Picierno ''resiste'' ma il Pd dove sta scivolando?.

Referendum: Lupi, 'basta con falsità e mistificazioni opposizioni'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Gli attacchi al governo sulla decisione di confermare la data del referendum dimostrano solo la mancanza di argomenti delle opposizioni e la volontà di sottrarsi al ... iltempo.it

Referendum. Gelli (Pd) lancia i 1000 comitati per un’Italia ‘in salute’. Basta un sì per avere più equità nell’assistenza ai cittadiniIl responsabile sanità del Pd presenterà questo pomeriggio alla Festa de l'Unità di Bologna la mobilitazione della sanità italiana in vista del prossimo referendum costituzionale. Con la modifica del ... quotidianosanita.it

Cambia la data del Referendum sulla Giustizia La decisione della Cassazione dopo le 500mila firme raccolte >> https://buff.ly/esdJAAH facebook