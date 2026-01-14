Tutti gli strafalcioni della sinistra sul referendum sulla giustizia | le mistificazioni grossolane dei testimonial del No

Sul referendum sulla riforma della giustizia, molte dichiarazioni dei sostenitori del “No” contengono errori, imprecisioni e fraintendimenti. È importante analizzare con attenzione le affermazioni per comprendere meglio i punti critici e le eventuali distorsioni presenti nel dibattito pubblico. Un’informazione corretta e puntuale è fondamentale per formarsi un’opinione consapevole su una questione così rilevante per il sistema giudiziario italiano.

Sul referendum confermativo sulla riforma della giustizia, la sinistra sta offrendo una sequenza impressionante di errori, imprecisioni e vere e proprie mistificazioni. Un rosario di strafalcioni che non riguarda legittime opinioni politiche bensì fatti, norme costituzionali e persino la tipologia stessa degli strumenti referendari. I manifesti delle toghe rosse. Il primo clamoroso caso arriva dal comitato per il No, promosso dall 'Associazione nazionale magistrati, i cui manifesti campeggiano in numerose stazioni italiane. Lo slogan è: «Vorresti giudici che dipendono dalla politica?». Un messaggio che è semplicemente falso.

