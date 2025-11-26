Regionali Forza Italia attacca FdI | Ha trasformato le elezioni in un referendum sul gozzo
Il segretario azzurro Martusciello: “Cirielli si è battuto come un leone, ma è chiaro che dopo questo risultato ora guidiamo noi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’obiettivo di Noi Moderati in queste elezioni regionali era presentare una propria lista in tutte le regioni e consolidare il progetto politico della quarta forza del #Centrodestra. I risultati complessivi sono positivi: su un totale di circa 7,6 milioni di voti validi alle lis - facebook.com Vai su Facebook
Le regionali 2025 confermano la crescita di Forza Italia: +97mila voti (+28,3%). Veneto 3,6?6,3%, un seggio in più anche in Puglia; in Campania 5,2?10,7% e seggi triplicati. Risultato che premia il lavoro svolto e la linea indicata dal Segretario Nazionale Ant Vai su X
Regionali, Forza Italia attacca FdI: “Ha trasformato le elezioni in un referendum sul gozzo” - Il segretario azzurro Martusciello: “Cirielli si è battuto come un leone, ma è chiaro che dopo questo risultato ora guidiamo noi” ... Si legge su repubblica.it
Forza Italia sotto le aspettative. Trainano solo Tosi e Venturini - Il risultato di Forza Italia è più che altro il frutto di alcune individualità ... Da ilgazzettino.it
Elezioni regionali, Forza Italia: «Risultato deludente». Zuin, una 'scossa' per le Comunali - Michele Zuin, coordinatore cittadino di Forza Italia e assessore di punta della Giunta Brugnaro, pensa alla bassissima affluenza e guarda alle Comunali del 2026 («dove - Riporta ilgazzettino.it