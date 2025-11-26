Regionali Forza Italia attacca FdI | Ha trasformato le elezioni in un referendum sul gozzo

Repubblica.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario azzurro Martusciello: “Cirielli si è battuto come un leone, ma è chiaro che dopo questo risultato ora guidiamo noi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

regionali forza italia attacca fdi ha trasformato le elezioni in un referendum sul gozzo

© Repubblica.it - Regionali, Forza Italia attacca FdI: “Ha trasformato le elezioni in un referendum sul gozzo”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

regionali forza italia attaccaRegionali, Forza Italia attacca FdI: “Ha trasformato le elezioni in un referendum sul gozzo” - Il segretario azzurro Martusciello: “Cirielli si è battuto come un leone, ma è chiaro che dopo questo risultato ora guidiamo noi” ... Si legge su repubblica.it

regionali forza italia attaccaForza Italia sotto le aspettative. Trainano solo Tosi e Venturini - Il risultato di Forza Italia è più che altro il frutto di alcune individualità ... Da ilgazzettino.it

regionali forza italia attaccaElezioni regionali, Forza Italia: «Risultato deludente». Zuin, una 'scossa' per le Comunali - Michele Zuin, coordinatore cittadino di Forza Italia e assessore di punta della Giunta Brugnaro, pensa alla bassissima affluenza e guarda alle Comunali del 2026 («dove - Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Forza Italia Attacca