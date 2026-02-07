Referendum la data non cambia Bufera su Bignami | Cassazione schierata con il no 

Il referendum si terrà il 22 e 23 marzo, come previsto. La Corte suprema ha respinto l’ultimo ricorso dei 15 giuristi, confermando la data. Nel frattempo, il presidente Mattarella ha firmato il decreto ufficiale. La polemica si accende con Bignami che accusa la Cassazione di essere schierata con il no.

È terminato il consiglio dei ministri che ha affrontato il tema del referendum sulla riforma della giustizia che contiene la separazione delle carriere dei magistrati. Il cdm era stato convocato a sorpresa dopo l'ordinanza della Cassazione. Non cambierà la data del referendum: il cdm ha dunque deciso di confermare la consultazione per il 22 e 23 marzo, integrando però il quesito con gli articoli della Costituzione che vengono modificati dalla riforma della Giustizia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il nuovo decreto sul referendum. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il governo Meloni ha deciso di non spostare la data del referendum sulla giustizia.

La Cassazione ha deciso di cambiare il testo del referendum sulla riforma Nordio.

